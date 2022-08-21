مقتل نجلة الفيلسوف الروسى الشهير ألكسندر دوجين فى انفجار سيارتها بظروف غامضة

أفادت وكالة "تاس" الروسية بمقتل داريا دوجين ابنة الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوجين في انفجار سيارتها بظروف غامضة بالقرب من قرية بولشي فيازيوما في ضواحي العاصمة موسكو.

ونقلت الوكالة عن السلطات قولها إن "سيارة انفجرت بالقرب من قرية بولشي فيازيوما".

وأشار رئيس الحركة الشعبية "الأفق الروسي" أندريه كراسنوف الذي كان يعرف داريا دوجين إنه كان حاضرا معها في مهرجان "التقاليد" قبل ساعات قليلة من المأساة.

وأشار رئيس الحركة الشعبية "الأفق الروسي" أندريه كراسنوف الذي كان يعرف داريا دوجين إنه كان حاضرا معها في مهرجان "التقاليد" قبل ساعات قليلة من المأساة.

وقال في تصريح لوكالة "تاس": "نعم إنه حدث صعب للغاية، كنت أعرف داريا شخصيا".

وأضاف: الانفجار وقع عندما "استدارت داريا على طريق موزايسك السريع".

ولفت إلى أن "الانفجار وقع واشتعلت النيران في السيارة على الفور وفقدت السيطرة لأنها كانت تقود بسرعة وتوجهت إلى الجانب الآخر من الطريق".