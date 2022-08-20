مواعيد حفلات مهرجان محكى القلعة 2022 المتبقية وسعر التذكرة

يتصدر البحث عن مهرجان القلعة 2022 محركات البحث العالمية وأبرزها جوجل، وذلك منذ أن انطلقت فعالياته الأحد الماضي والمحكى مقام في قلعة صلاح الدين، والذي يضم العديد من الأمسيات والحفلات الغنائية، وذلك في دورته الـ30 التي ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري وتحديدًا يوم 31 أغسطس.

سعر تذاكر محكى القلعة 2022

وتنظم دار الأوبرا المصرية فعاليات مهرجان محكى القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، الذي يفتح أبوابه أمام الجمهور من الساعة الرابعة عصرًا لحضور حفلات المهرجان بسعر تذكرة قيمتها 20 جنيهًا فقط للحفلة، إذ إن الحجز سيكون متاحًا على بوابة القلعة، ويحظى بشعبية هائلة تجعل الآلاف يصطفون للدخول وذلك لشعبية النجوم الحاضرين في المهرجان.

ووفرت اللجنة المنظمة لمهرجان محكى القلعة 2022 سيارات لنقل الجمهور إلى مكان الحفلات داخل القلعة وإعادتهم بعد انتهاء الحفلات، على أن تبدأ جميع الحفلات في الثامنة مساء.

نوال الزغبي للمرة الأولى في محكى القلعة 2022

ووفق مسئولي ومنظمي الأمسيات، فإن المسرح يستوعب قرابة 5 آلاف متفرج للاستمتاع بالعروض الغنائية التي تزيد على 16 حفلًا من بين نجوم محكى القلعة، كالفنان هاني شاكر وعلي الحجار ومحمد الحلو وهشام عباس، فضلًا عن مشاركة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، والفنان مصطفى حجاج، لأول مرة بالمحكى، وهو ما يحظى باهتمام واسع وينتظر حفل نوال عدد كبير من محبي المهرجان ويكثفون البحث عنها.

ويختتم مهرجان محكى القلعة فعالياته بحفل كبير للفنان عمر خيرت في الثامنة مساءً وتأتي مشاركته للمرة الثانية في المحكى بقلعة صلاح الدين.

مواعيد حفلات مهرجان القلعة 2022 المتبقية

فقرات متنوعة يقدمها محكى القلعة هذا العام بعضها لنجوم وفرق داخل مصر وخارجها:

– الأحد 21 أغسطس

فرقة الإيقاعات الشرقية بهيئة قصور الثقافة - نسمة عبدالعزيز وفرقتها - مصطفى حجاج وفرقته.

– الإثنين 22 أغسطس

بغدادي بيج باند – مي كمال وفرقتها – أحمد جمال وفرقته

– الثلاثاء 23 أغسطس

فرقة مواويل (سيد إمام وعبدالرحمن بلالة) – ياسين التهامي وفرقته.

– الأربعاء 24 أغسطس

تانيا قسيس وفرقتها – دينا الوديدي وفرقتها

– الخميس 25 أغسطس

كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب – أوركسترا النور والأمل – نوال الزغبي وفرقتها

– الجمعة 26 أغسطس

الفنانة نادية مصطفى – الفنان هاني شاكر

مواعيد حفلات مهرجان القلعة 2022

– السبت 27 أغسطس

نسمة محجوب – حنان ماضي

الأحد 28 أغسطس

مدحت ممدوح – لينا شاماميان

الإثنين 29 أغسطس

تانيا صالح – بلاك تيما

الثلاثاء 30 أغسطس

نوران أبوطالب – محمد محسن

الأربعاء 31 أغسطس

مجموعة التشيلو – الموسيقار عمر خيرت