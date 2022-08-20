السبت 20 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس شقيقين بتهمة ترويج المواد المخدرة في أسيوط

متهمين
متهمين
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نجحت الأجهزة الأمنية لمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة، من ضبط شقيقين بحيازتهما بعض المواد المخدرة، بقصد الاتجار، مستغلين سيارة لبيع المشروبات الساخنة ستارًا لهما.

 

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء توفيق جاد، مدير مباحث المديرية، يفيد ورود معلومات بقيام شقيقين من محافظة المنيا، باستخدام سيارة لبيع المشروبات الساخنة غير مرخصة على طريق أسيوط القاهرة الصحراوي ناحية مدخل مدينة أسيوط الجديدة ستارًا لتجارة المواد المخدرة.

 

وبالبحث والتحري تبين صحة المعلومات الواردة وعقب استئذان النيابة العامة تم إعداد مأمورية ضبط بقيادة الرائد أحمد كمال أبوحطب رئيس مباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة، وتم ضبط المدعو "عبدالرحمن. ا. ع" 36 سنة عامل ومقيم أبوقرقاص محافظة المنيا وشقيقه المدعو "مصطفي. ا. ع" 21 سنة عامل ومقيم مركز العدوة محافظة المنيا أثناء تواجدهم بالمدخل الرئيسي لمدينة أسيوط الجديدة.

 

وبتفتيشهما والسيارة عثر بحوزتهما على 15 قطعة من مخدر الحشيش مختلفة الأحجام زنة 250 جرامًا تقريبًا وهاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وتبين أن السيارة ملاكي تمناية ومجهزة لبيع المشروبات الساخنة للمواطنين وغير مرخص لها بالبيع أو تصريح باستغلال الموقع.

 

تم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة ومصادرة المضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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