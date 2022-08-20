السبت 20 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

رجال الأعمال السودانيون يطلقون مبادرة لدعم متضررى السيول والأمطار

وفد المبادرة في لقاء
وفد المبادرة في لقاء مع البرهان
ads

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، وفدًا من رجال الأعمال السودانيين والقطاع الخاص. 

حيث تطرق اللقاء للأضرار التي تسببت فيها السيول والأمطار في عدد من الولايات ومعاناة المواطنين جراء هذه الكارثة.
وأعرب البرهان خلال اللقاء عن شكره وتقديره لرجال الأعمال السودانيين على دعمهم ومساهماتهم المقدرة في مساعدة المتأثرين من السيول والأمطار في مختلف الولايات، مشيدًا بأعمالهم الوطنية الجليلة التي ظلوا يقدمونها دون منّ أو أذى، مشيرًا إلى سرعة استجابتهم لنداء الوطن والوقوف بجانب المواطنين المتأثرين لمواجهة هذه المحنة. 
من جانبه كشف هشام السوباط رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني في تصريح صحفي عن مبادرة لرجال الأعمال السودانيين لدعم متضرري السيول والأمطار في كافة ولايات البلاد، مبينًا أنه تم تكوين لجنة تنفيذية للإشراف على الدعم والمساعدات. 
إلى ذلك قال رجل الأعمال معاوية البرير إن اللقاء جاء استجابة لدعوة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، وذلك في إطار استنهاض همم القطاع الخاص للوقوف بجانب المتأثرين بالسيول والأمطار، مشيرًا إلى حجم الأضرار الكبيرة التي خلفتها هذه الكارثة وأثرها على المواطنين، داعيًا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الجهد الوطني والخارجي لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين. 

رجال الأعمال السودانيين عبدالفتاح البرهان مجلس السيادة الانتقالي بالسودان السيول والامطار أصحاب العمل السوداني

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهمة الصعبة لمحافظ البنك المركزى

الأكثر قراءة

متاح الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

لحظة اندلاع حريق هائل فى كارفور الإسكندرية (فيديو)

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

فى أول ظهور إعلامى.. دويتو بين أحمد سالم ومنى عبد الغنى (فيديو)

رئيس «كهرباء القناة»: نسب تحصيل فواتير الاستهلاك وصلت لـ101% للقطاع المنزلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كنيسة إمبابة.. الحرائق التى توحدنا

ماجد حبته

متهم بقراءة كتاب مهم!

د. منى حلمى

لا تهاجرى.. لا تهاجر

صفاء النجار

بعض من المعاناة يجعل الحياة ممتعة

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى والمفوضية المستقلة للقضاء على التمييز

ماجد حبته

مصر والهند.. 75 سنة

حسين دعسة

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعى فى الأردن.. نموذج للتغيير والإصلاح

د. محمد عفيفي

فى محبة رجاء النقاش

صور

حفل هاني عادل محكى القلعة

مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

حفل على الحجار بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

ليست المرة الأولى.. أبومازن ينكر "الهولوكوست" ثم يعتذر.. حقائق وأسباب

حزب إسرائيلى يدعو إلى قانون لتجريم الانشقاقات

الحرس الثورى الإيرانى: دول المنطقة ستدفع كلفة سلوكها وتعاونها مع إسرائيل