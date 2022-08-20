إلقاء عبوة حارقة على أحد مبانى الشرطة فى العاصمة الألمانية برلين

ألقيت عبوة حارقة على موقع للشرطة في حي برلين-فاسينسي بالعاصمة الألمانية.



وأعلن المكتب الصحفي للعاصمة برلين اليوم السبت عن أن أحدًا لم يصب بأذى.



وعلى الرغم من أن العبوة الحارقة انفجرت بجوار سيارة للشرطة داخل فناء المبنى الواقع بجوار طريق الأشجار ببرلين، إلا أن السيارة لم تتعرض لأضرار.



وتولى أمن الدولة التحقيق في الحادث.



كان العديد من ضباط الشرطة سمعوا في المبنى دويًا كبيرًا عند الساعة الحادية وأربعين دقيقة من ليلة أمس.



عثرت فرق العمل التابعة لإدارة التحقيق الجنائي في قسم الشرطة رقم 1 على العبوة الحارقة.



ووفقًا للنتائج الأولية فقد تم إلقاء هذه العبوة فوق السياج المحيط بالموقع.

وفي وقت سابق، أعلنت متحدثة باسم الشرطة في العاصمة الألمانية برلين، عن أنه تم العثور، على قنبلة من الحرب العالمية الثانية تزن 500 كيلوجرام أثناء أعمال بناء.

واستمرت تدابير السلامة في حي فريدريشسهان حتى بعد ظهر اليوم، ولا يزال من غير المعروف على وجه الدقة متى يمكن إبطال مفعول القنبلة.

وأضافت المتحدثة أن المنطقة التي تم إغلاقها حول موقع القنبلة، يعيش بها ما يصل إلى 12 ألف شخص، مشيرة إلى أن العملية قد تستغرق وقتًا.

كانت القنبلة التي ترجع إلى الحرب العالمية الثانية قد تم العثور عليها قبل الظهر بقليل وذكرت الشرطة أن القنبلة بها فتيلان ستتم إزالتهما في مكان العثور على القنبلة باستخدام آلة قطع تعمل بالماء المضغوط، وبعد ذلك يمكن تفجير القنبلة.



وذكرت المتحدثة أن الشرطة توجهت على متن سيارتين مزودتين بمكبرات صوت إلى المنطقة، وقام 250 شرطيًا بتطويق الطرق وتنقلوا من باب منزل إلى آخر، وطالبت الشرطة السكان بأن يغادروا المنطقة بمعرفتهم.



وأقيم نزل طوارئ في صالة مرسيدس بنز وتضمن النزل غرفة خاصة للأشخاص الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بعدوى فيروس كورونا.



يذكر أن جزءًا من نهر شبريه ومحطة قطار أوستكرويتس يقعان في الدائرة التي تم إغلاقها ويصل نصف قطرها إلى 500 متر، الأمر الذي سيؤدي إلى وقف حركة قطار الضواحي إس بان وحركة الملاحة حتى إبطال مفعول القنبلة.