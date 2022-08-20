الوصول إلى الطالبة المصرية المختفية فى ألمانيا

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم الوصول للطالبة المصرية التي تواترت أنباء عن اختفائها في العاصمة الألمانية برلين بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الفتاة حاليا قيد العرض الطبي للاطمئنان على صحتها، وتتابع السفارة المصرية ببرلين الموقف.

ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة الهجرة رصدت ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اختفاء إحدى الطالبات المصريات بالعاصمة الألمانية برلين.

تواصلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مع السفير خالد جلال، السفير المصري في ألمانيا، والسيد علاء ثابت ممثل الجالية المصرية بألمانيا، لمتابعة الإجراءات والجهود التي يتم اتخاذها للوصول للطالبة المصرية والاطمئنان عليها.

وتواصلت السفارة مع الشرطة الألمانية لطلب الوصول إلى الطالبة المصرية والاطمئنان على مكان وجودها وسلامتها، وفور توافر معلومات تم التوضيح لطمأنة الأسرة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الطالبة موجودة حاليا في أحد المستشفيات الألمانية، وأن مندوبي السفارة المصرية في طريقهم إليها للاطمئنان عليها.