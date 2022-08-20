النيابة تعاين موقع حريق كارفور فى الإسكندرية

انتقل فريق من النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية إلى موقع حريق كارفور، لمعاينته والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

واستدعت النيابة العامة، عددًا من شهود العيان وعددًا من العاملين بالمول لسماع أقوالهم، كما طلبت تقرير خبراء الأدلة الجنائية بشأن فحص آثار الحريق.

وتلقت غرفة النجدة بالإسكندرية بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمركز تجاري «كارفور» بمنطقة محرم بك شرق المدينة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة النيران وإخمادها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماسًا كهربائيًا على الأرجح في منطقة السينمات تسبب في انفجار مولد تبعه نشوب حريق امتد داخل التكييفات المركزية بالمول، وتم وضع سياج تأميني في محيط منطقة الحريق، بعد قطع المرافق "الغاز، المياه، الكهرباء" عن المول؛ حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره، بعد إخلاء المنطقة من رواده، والعمل على تسيير حركة المرور على الطريق الصحراوي المار من أمامه لمنع حالة التكدس المفاجئة.