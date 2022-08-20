السبت 20 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

النيابة تعاين موقع حريق كارفور فى الإسكندرية

حريق كارفور
حريق كارفور
ads

انتقل فريق من النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية إلى موقع حريق كارفور، لمعاينته والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

واستدعت النيابة العامة، عددًا من شهود العيان وعددًا من العاملين بالمول لسماع أقوالهم، كما طلبت تقرير خبراء الأدلة الجنائية بشأن فحص آثار الحريق.

وتلقت غرفة النجدة بالإسكندرية بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمركز تجاري «كارفور» بمنطقة محرم بك شرق المدينة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة النيران وإخمادها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماسًا كهربائيًا على الأرجح في منطقة السينمات تسبب في انفجار مولد تبعه نشوب حريق امتد داخل التكييفات المركزية بالمول، وتم وضع سياج تأميني في محيط منطقة الحريق، بعد قطع المرافق "الغاز، المياه، الكهرباء" عن المول؛ حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره، بعد إخلاء المنطقة من رواده، والعمل على تسيير حركة المرور على الطريق الصحراوي المار من أمامه لمنع حالة التكدس المفاجئة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

خالد محيى الدين.. المتجرد

الأكثر قراءة

لحظة اندلاع حريق هائل فى كارفور الإسكندرية (فيديو)

متاح الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

مفتوح الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم فقط الدور الثاني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

ارتفاع عدد إصابات حريق كارفور الإسكندرية لـ5 حالات

التكييف السبب.. تفاصيل المعاينة الأولية لحريق كارفور الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا تهاجرى.. لا تهاجر

صفاء النجار

بعض من المعاناة يجعل الحياة ممتعة

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى والمفوضية المستقلة للقضاء على التمييز

ماجد حبته

مصر والهند.. 75 سنة

حسين دعسة

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعى فى الأردن.. نموذج للتغيير والإصلاح

د. محمد عفيفي

فى محبة رجاء النقاش

أميرة ملش

قداس الأحد الحزين.. الصلاة أم النجاة أيهما أقرب للرب؟

ماجد حبته

إصلاح التعليم الفنى

صور

حفل هاني عادل محكى القلعة

مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

حفل على الحجار بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

حزب إسرائيلى يدعو إلى قانون لتجريم الانشقاقات

الحرس الثورى الإيرانى: دول المنطقة ستدفع كلفة سلوكها وتعاونها مع إسرائيل

إسرائيل تقر 1500 تصريح عمل جديد للفلسطينيين من غزة