السبت 20 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الأربعين بقنا

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
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لقي طفل مصرعه وأصيب والديه، اليوم السبت، في حادث تصادم وانقلاب سيارة ملاكي بطريق الأربعين بقنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع محمد محمد عزت، وإصابة والده محمد عزت، في حالة خطرة، ووالدته وفاء عبد الستار علي، في حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود وانقلابها في الزراعات،  بطريق الأربعين بنجع حمادي- أبوتشت الزراعي.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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