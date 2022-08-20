السبت 20 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الإليزيه: الرئيس الفرنسى ماكرون سيزور الجزائر فى 25 أغسطس

ماكرون
ماكرون
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أعلن قصر الإليزيه عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة رسمية للجزائر في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس.
وقال مكتب ماكرون إن الرئيس قبل دعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. وستكون هذه ثاني زيارة رسمية يقوم بها ماكرون للجزائر التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بباريس.


وأصبحت الجزائر، بفضل احتياطياتها الكبيرة من الغاز الطبيعي، محور اهتمام الاتحاد الأوروبي في جهوده لخفض الواردات من روسيا.


وتوترت العلاقات بين ماكرون وتبون، العام الماضي، عندما أدت تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن تاريخ الجزائر إلى خلاف دبلوماسي مرتبط بالماضي الاستعماري المشترك للبلدين.

 

وفي وقت سابق، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا الوضع في أوكرانيا في اتصال هاتفي اليوم، الجمعة.

 

وحسب إفادة للكرملين بشأن المحادثة الهاتفية، قال بوتين إن قصف محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا، والذي ألقى باللوم فيه على كييف، أثار احتمال وقوع "كارثة واسعة النطاق".

 

واتفق الرئيسان على ضرورة إرسال فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.

 

وحسب الكرملين، فقد أخبر بوتين، ماكرون باستمرار العقبات أمام توريد الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، كما اتفق ماكرون وبوتين على التحدث مجددا في الأيام المقبلة بشأن محطة زابوريجيا.

 

وفي وقت سابق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، روسيا من فصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الكهرباء الأوكرانية.

 

كما حذر "جوتيريش" من احتمال عدم توافر إمدادات كافية من الغذاء بحلول العام المقبل، وفقا لما نقلته فضائية "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

 

وجاءت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال زيارته إلى أوكرانيا عبر ميناء أوديسا.

قصر الإليزيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ماكرون عبد المجيد تبون باريس

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