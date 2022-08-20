السبت 20 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

6 نصائح تشجع طفلك على تناول طعام صحي

نصائح تشجع طفلك على
نصائح تشجع طفلك على تناول طعام صحي
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إقناع الأطفال بتناول الفواكه والخضروات أمر صعب في الكثير من الأحيان، نقدم 6 نصائح مفيدة لتشجيع الأكل الصحي.

1. قم بعمل جدول

ضع جدولًا للوجبات والتزم به قدر الإمكان. إذا كنت تتنقل، خذ مبردًا مليئًا بالخيارات الصحية لتجنب التوقف عن الوجبات السريعة. ومع ذلك ، تقدم العديد من مطاعم الوجبات السريعة خيارات صحية مثل الدجاج المشوي والفلفل الحار والبطاطا المخبوزة والسلطات المليئة بالبروتين.

2. مساعدة الأطفال في المطبخ

يميل الأطفال أكثر إلى تناول ما ساعدوا في تحضيره، ابحث عن بعض الوصفات الصحية والممتعة التي يمكنك التعامل معها كفريق.

3. تجربة الجديد

قدم الخضار عن طريق تقديم صلصة الرانش أو الحمص مع الجزر الطازج أو البازلاء أو البروكلي. جرّب أنواع مختلفة من الخضار والغمس لمعرفة ما يثير اهتمامات طفلك. اجعلها ممتعة عن طريق تقطيع الخضار لتشبه الحيوانات أو الأشكال المثيرة.

4. الحد من الأطعمة غير الصحية

شراء عبوات أصغر بدلاً من الخيارات الاقتصادية الكبيرة الحجم. قدمي الحلويات مع توفير بعض العناصر الغذائية - شرائح التفاح في صلصة الكراميل الخفيفة أو الموز مع زبدة الفول السوداني أو الفراولة في الشوكولاتة الداكنة.

5. توفير أجزاء أصغر

قم بقياس الحصص بشكل مناسب لعمر الطفل واحتياجاته على سبيل المثال، لا يحتاج الطفل في سن ما قبل المدرسة عمومًا إلى نفس المدخول الذي يحصل عليه أخوه المراهق، اسأل طبيب الأطفال عن المتطلبات الغذائية الفردية لطفلك.

عندما يستطيعون التعامل مع الأواني بأمان ، اسمح لهم بخدمة أنفسهم، سيساعدهم ذلك على الشعور بأنهم "بالغون".

6. السماح بالمراقبة

يقول البعض إن رفض الحلويات العرضية لن يؤدي إلا إلى جعل الأطفال يرغبون في الحصول عليها أكثر ومع ذلك، لا بأس من السماح بتناول الطعام من حين لآخر كجزء من الصورة الكبيرة.

قم بعمل جدول بالخيارات الصحية مطاعم الوجبات السريعة والبطاطا المخبوزة البازلاء أو البروكلي الحد من الأطعمة غير الصحية

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وائل لطفي

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