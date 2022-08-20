السبت 20 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محطة تل أبيب

حزب إسرائيلى يدعو إلى قانون لتجريم الانشقاقات

إسرائيل
إسرائيل
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أعلن حزب «إسرائيل الديمقراطية حرة»، اليوم السبت، عن أنه سيعمل على إصدار قانون يجرم الانشقاقات داخل الأحزاب، وذلك بعد تشكيل الكنيست مجددًا.

وقال إيلي أفيدار رئيس رئيس الحزب الإسرائيلي وعضو الكنيست، :"في الثلاثة أشهر الأولى للكنيست الجديد، سنعمل على إصدار قانون يعتبر الانشقاقات عن الأحزاب جريمة جنائية".

ومن المقرر أن تعقد إسرائيل انتخابات الكنيست خلال شهر نوفمبر المقبل، وهي المرة الخامسة التي تجرى في أقل من أربع سنوات.

وأعلنت إسرائيل حل الكنيست رسميًا، خلال شهر يونيو الماضي، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، بعد فقد الائتلاف الحكومي للأغلبية.

وتنازل نفتالي بينيت عن منصبه كرئيس للحكومة الإسرائيلية لصالح يائير لابيد الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية.

إسرائيل الكنيسة عضو الكنيست انتخابات الكنيست نفتالي بينيت يائير لابيد رئيس الوزراء

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حزب إسرائيلى يدعو إلى قانون لتجريم الانشقاقات

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