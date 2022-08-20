ماذا أفعل إذا كان طفلي يعاني من زيادة الوزن؟ الخبراء يجيبون

يعاني العديد من الأطفال زيادة الوزن والوصول لمرحلة السمنه في سن صغير مما يتطلب على الأهل تشجيع الابناء للوصول للوزن المثالي دون تجريح لذا في هذه السطور نوضح كيف يمكن تشجيع ابنك على انقاص وزنه.

وفقًا لموقع “nhs” للموضوعات الطبيب

قال الخبراء : إذا كان طفلك يعاني من زيادة الوزن فهناك الكثير الذي يمكنك القيام به لمساعدته على أن يصبح وزنًا صحيًا أثناء نموه.

تظهر الأبحاث أن الأطفال الذين يتمتعون بوزن صحي يميلون إلى أن يكونوا أكثر لياقة وصحة وأكثر قدرة على التعلم وأكثر ثقة بالنفس.

كما أنهم أقل عرضة لضعف احترام الذات أو التعرض للتنمر، ويقل احتمال تعرضهم لمشاكل صحية في وقت لاحق من حياتهم.

إذا كان طفلك يعاني من حالة طبية، فقد لا تكون النصائح الواردة في هذه المقالة ذات صلة ويجب عليك مراجعة الطبيب العام أو طبيب المستشفى أولاً.

خطوات النجاح

فيما يلي 5 طرق رئيسية يمكنك من خلالها مساعدة طفلك في الحفاظ على وزن صحي: