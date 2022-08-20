ماذا أفعل إذا كان طفلي يعاني من زيادة الوزن؟ الخبراء يجيبون
يعاني العديد من الأطفال زيادة الوزن والوصول لمرحلة السمنه في سن صغير مما يتطلب على الأهل تشجيع الابناء للوصول للوزن المثالي دون تجريح لذا في هذه السطور نوضح كيف يمكن تشجيع ابنك على انقاص وزنه.
وفقًا لموقع “nhs” للموضوعات الطبيب
قال الخبراء : إذا كان طفلك يعاني من زيادة الوزن فهناك الكثير الذي يمكنك القيام به لمساعدته على أن يصبح وزنًا صحيًا أثناء نموه.
تظهر الأبحاث أن الأطفال الذين يتمتعون بوزن صحي يميلون إلى أن يكونوا أكثر لياقة وصحة وأكثر قدرة على التعلم وأكثر ثقة بالنفس.
كما أنهم أقل عرضة لضعف احترام الذات أو التعرض للتنمر، ويقل احتمال تعرضهم لمشاكل صحية في وقت لاحق من حياتهم.
إذا كان طفلك يعاني من حالة طبية، فقد لا تكون النصائح الواردة في هذه المقالة ذات صلة ويجب عليك مراجعة الطبيب العام أو طبيب المستشفى أولاً.
خطوات النجاح
فيما يلي 5 طرق رئيسية يمكنك من خلالها مساعدة طفلك في الحفاظ على وزن صحي:
- كن قدوة جيدة
- شجع 60 دقيقة ، وحتى عدة ساعات ، من النشاط البدني كل يوم
- تقديم وجبات صحية ومشروبات ووجبات خفيفة
- وقت أقل أمام الشاشة والمزيد من النوم
- كن قدوة جيدة
- تتمثل إحدى طرق غرس العادات الجيدة في طفلك في أن تكون قدوة جيدة، يتعلم الأطفال بالقدوة.
- يمكنك تشجيع طفلك على أن يكون نشيطًا وأن يأكل جيدًا من خلال القيام بذلك بنفسك.
- كن قدوة حسنة من خلال الذهاب في نزهة على الأقدام أو ركوب الدراجة بدلاً من مشاهدة التلفزيون أو تصفح الإنترنت.
- ابحث عن الرياضة والأنشطة للقيام بها
- يجب أن يمارس جميع الأطفال نشاطًا بدنيًا كل يوم من أجل التمتع بصحة جيدة ، ولكن ليس من الضروري أن يكونوا جميعًا مرة واحدة.
- بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا ، يمكن أن يأخذ شكل اللعب النشط ، مثل ألعاب الكرة ، ومطاردة الألعاب مثل "it" و "tag" ، وركوب السكوتر ، واستخدام أراجيح الملعب ، وإطارات التسلق ، والمناشير.
- بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا ، يمكن أن يشمل ذلك ركوب الدراجة والتزلج على الألواح والمشي إلى المدرسة والقفز والسباحة والرقص وفنون الدفاع عن النفس.
- يعد المشي أو ركوب الدراجات لمسافات قصيرة بدلاً من استخدام السيارة أو الحافلة طريقة رائعة للنشاط معًا كعائلة. وستوفر المال أيضًا.
- حاول تجنب إطعام طفلك حصصًا كبيرة الحجم. هناك القليل جدًا من الإرشادات الرسمية حول مقدار الطعام الذي يحتاجه الأطفال بالضبط ، لذلك ستحتاج إلى استخدام تقديرك الخاص.
- حاول ألا تجعل طفلك ينهي كل شيء على الطبق أو يأكل أكثر مما يريد.
- تجنب استخدام أطباق الكبار للأطفال الأصغر سنًا حيث يشجعهم ذلك على تناول حصص كبيرة.
- قد يكون من المفيد أيضًا تشجيع طفلك على تناول الطعام ببطء وتحديد أوقات الوجبات. يمكنك استخدام أوقات الوجبات كفرصة لمتابعة ما حدث خلال اليوم.
- يجب أن يهدف الأطفال ، مثل البالغين تمامًا ، إلى تناول 5 حصص أو أكثر من الفاكهة والخضروات كل يوم. إنها مصدر كبير للألياف والفيتامينات والمعادن.
- لا ينبغي أن يكون الحصول على 5 حصص في اليوم أمرًا صعبًا للغاية. يتم احتساب جميع الفاكهة والخضروات تقريبًا ضمن 5 حصص في اليوم لطفلك ، بما في ذلك الطازجة والمعلبة والمجمدة والمجففة.
- اعلم أن عصير الفاكهة غير المحلى وعصير الخضروات والعصائر غير المحلاة 100٪ لا يمكن احتسابها إلا كحد أقصى من حصة 5 حصص في اليوم .على سبيل المثال ، إذا تناولوا كوبين من عصير الفاكهة وعصير الفاكهة في يوم واحد ، فلا يزال هذا يمثل جزءًا واحدًا فقط.
- يجب ألا يزيد مجموع المشروبات المجمعة من عصير الفاكهة وعصير الخضار والعصائر عن 150 مل في اليوم ، وهي عبارة عن كوب صغير.