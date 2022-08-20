السبت 20 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

انتشال جثمان شاب لقى مصرعه فى إحدى الترع بالغربية

ارشيفية
ارشيفية
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالغربية، بالتنسيق مع الأهالي، جثة شاب لقى مصرعه غرقا في ترعة القاصد بدائرة قسم أول طنطا.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بقيام شاب بإلقاء نفسه في ترعة القاصد بدائرة قسم أول طنطا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم أول طنطا، وتبين قيام شاب بإلقاء نفسه في ترعة القاصد بطنطا، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الشاب تخلص من حياته لمروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتمكن الأهالي من إنقاذه.

 وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري علي المتوفي واستدعاء شهود عيان الواقعة وسؤال ذويه وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.

قوات الانقاذ النهري محافظة الغربية جثة شاب ترعة قسم أول طنطا

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