السبت 20 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تكنولوجيا

السعودية تحذر من ثغرة أمنية خطيرة فى منتجات Apple

المركز الوطني الإرشادي
المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية
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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، الجمعة، تحذيرا بمستوى عال جدا لمستخدمي منتجات شركة أبل الأمريكية.


وقال المركز،في تغريدة له على "تويتر" إن التحذير يستهدف القطاعات كافة، مشيرا إلى أن شركة أبل أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها.

 

وكشف المركز عن النسخ التي أوصت الشركة بتحديث منتجاتها إليها، لسد الثغرات الأمنية الخطيرة.

 

وأشار تحذير المركز الوطني والإشادي للأمن السيبراني، إلى أنه في حال عدم التحديث وسد الثغرات الأمنية، فإن بإمكان المهاجم استغلال تلك الثغرات من خلال برمجيات خبيثة وبصلاحيات عالية.

 

وأدرج المركز رابطا يمكن من خلاله تحديث جميع منتجات أبل من خلاله، موصيا بسرعة التحديث تجنبا للاختراق.

 

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