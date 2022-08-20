السبت 20 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

بوتين يحذر: قصف كييف يهدد بكارثة بمحطة زابوروجيه النووية

بوتين
بوتين
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في اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمبادرة من الأخير، حذر بوتين من أن الاستهداف الأوكراني الممنهج لمحطة زابوروجيه النووية يهدد بوقوع كارثة وحدوث تلوث إشعاعي في مناطق شاسعة، بهذا الصدد شدد الرئيسان حسب بيان الكرملين على أهمية إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم الوضع الحقيقي فورا.. بموازاة ذلك كشفت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة عن استعدادات أوكرانية لتنفيذ عمل استفزازي جديد يستهدف المحطة النووية.

 

وقبيل إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة ثمانمائة مليون دولار، حمّل أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف واشنطن ولندن مسؤولية أي كارثة محتملة قد تقع بمحطة زاباروجيا النووية.. فيما أكد نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف أن الوضع خطير للغاية بسبب استمرار التصعيد الأمريكي من الأراضي الأوكرانية رغم حرص موسكو على تجنب تحول الولايات المتحدة إلى طرف في الصراع.

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