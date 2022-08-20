المغرب.. إحباط عملية دولية لتهريب نحو 3 أطنان من الحشيش

أعلنت سلطات الأمن المغربي المختصة بمدينة الناظور، إجباط تهريب حوالي 3 أطنان من الحشيش المخدر والقبض على 6 أشخاص على صلة بشبكة إجرامية تعمل في التهريب الدولي للمخدرات.

وأصدرت المديرية العامة للأمن المغربي بيانا أكدت فيه أنه تم ضبط 77 رزمة من مخدر الحشيش، موزعة على مجموعة من المخابئ المجهزة بمناطق صخرية، بلغ وزنها الإجمالي 751 .2 طن من مخدر الحشيش، كما تم ضبط 4 محركات بحرية ومعدات للملاحة ومجموعة من البراميل التي تحتوي على وقود البنزين، فضلا عن دراجتين ناريتين وسيارة ومبلغ مالي بالعملتين المغربية والأجنبية، وكذلك قارب تقليدي يتم استعماله في تنفيذ عمليات للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية".



وأوضح البيان أنه تم التحفظ على المتهمين لحين استكمال التحقيقات، التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المشاركين والمساهمين المتورطين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية، ورصد مسالك التهريب المعتمدة، وتحديد ارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الداخلي والدولي.