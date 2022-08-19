السبت 20 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار البطاريات وأفضل الماركات المتاحة في الأسواق

البطاريات
البطاريات
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تعد بطارية السيارة المعيبة من أهم أسباب توقف السيارة عن العمل، الأمر الذي يُعرض مُلاك السيارات وقائديها لتعطل مركباتهم بشكل مفاجئ وهو ما يمكن أن يحدث في أماكن بعيدة عن العمران.

ويبحث أصحاب السيارات عن أفضل الأسعار المعلنة وأجود الماركات والبطاريات وخاصة التي تحقق أطول فترة عمل وأقل سعر بمواصفات قياسية.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية أسعار البطاريات وأفضل الماركات المتاحة في الأسواق..

سعر بطارية النسر 70 أمبير المياه حوالي 760 جنيهًا.

سعر بطارية النسر 70 أمبير الجافة حوالي 790  جنيهًا.

سعر بطارية كلورايد 70 أمبير المياه حوالي 770  جنيهًا.

سعر بطارية كلورايد 70 أمبير الجافة حوالي 810 جنيها.

سعر بطارية هانكوك الكوري 70 أمبير الجافة حوالي 910 جنيها.

سعر بطارية AC delco سعودي أمريكي 55 أمبير الجافة حوالي 560 جنيهًا.

سعر بطارية AC delco سعودي أمريكي 70 أمبير الجافة حوالي 690  جنيهًا.

سعر بطارية EVARSTART المستوردة حوالي 1700 جنيه.

سعر بطارية diehard advanced cold المستوردة حوالي 2500 جنيه.

سعر بطارية OPTIMA حوالي 4500 جنيه.

سعر بطاريات سيارات diehard advanced cold حوالي 2720  جنيهًا.

سعر بطاريات سيارات Opitma حوالي 4500 جنيه.

سعر بطاريات سيارات النسر بسعة 70 أمبير المياه حوالي 760  جنيهًا.

سعر بطاريات سيارات إيفيري بسعة 60 أمبير حوالي 1180 جنيهًا.

أخيرًا.. عند شراء البطاريات يجب أن تتأكد من أن حجم البطارية يناسب السيارة سواء كانت عملية الشراء تتم بمعرفة السائق، أو بمعرفة متخصص، والتأكد من مقدار القوة الكهربائية التي تحتاجها سيارتك.

وتطرح غالبية السيارات ببطاريات بقوة 12 فولت SLA، وعزم تدوير المحرك الذي توفره البطارية، والذي يكتب على البطارية برموز CA اختصارًا لمصطلح cranking amps بمعنى “أمبير التدوير”.

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