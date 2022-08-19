السبت 20 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس نشال الهواتف المحمولة فى القاهرة

حبس
حبس
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قررت نيابة الموسكي حبس عاطل "نشال" 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المحال التجارية بأسلوب كسر الباب.

البداية عندما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض كمية من الهواتف المحمولة للبيع بثمن بخس لا تتناسب وقيمتها الحقيقية على أحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تم ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبحوزته (11) هاتفًا محمولًا ماركات مختلفة "جميعهم مجهولين المصدر".

وبمواجهته أمام اللواء علاء بشندي بما أسفر عنه الضبط، اعترف بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة من داخل محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بأسلوب "كسر الباب" وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهواتف واتهمه بالسرقة.

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