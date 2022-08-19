حبس المتهم بقتل زوجته وادعائه وفاتها بسبب تسرب الغاز بالصف

قررت نيابة الجيزة، حبس المتهم بقتل زوجته وادعى وفاتها اختناقا بسبب تسرب الغاز 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت ببلاغ لقسم شرطة الصف، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوفاة سيدة داخل منزلها في ظروف غامضة بمركز الصف، على إثرها انتقلت القوات الأمنية بالجيزة إلى مكان البلاغ.

وتبين من خلال المعاينة لموقع الحادث أنه تم العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 30 سنة، ترتدي ملابسها كاملة، كما تبين من خلال المناظرة للجثة عن وجود شبهة جنائية حول وفاتها.

وبسؤال زوجها قرر وفاتها إثر حدوث تسرب غاز طبيعي بالشقة ونفى وجود شبهة جنائية حول وفاتها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، بعدما اتهمت أسرة السيدة زوجها بالتسبب في وفاتها وان وفاة نجلتهم غير طبيعية .

توصلت التحريات إلى أن الزوج سائق توك توك يبلغ من العمر 30 سنة، على علاقة غير شرعية بفتاة، ما تسبب في نشوب خلافات بين الزوجين.

طلب الزوج من زوجته التوجه رفقته إلى غرفة النوم لممارسة العلاقة الزوجية فرفضت طلبه فوقعت بينهما مشادة كلامية تطورت المشاجرة بينهما إلى أنه قام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تم القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما توصل إليه مفتش الصحة عن وجود شبهة جنائية حول الوفاة أقر واعترف بالواقعة كاملة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.