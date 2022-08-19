حبس عاطلين حاولا سرقة دراجة نارية بالإكراه فى أوسيم

قررت نيابة الجيزة حبس عاطلين لشروعهما في سرقة دراجة نارية من سباك بالإكراه في أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة أوسيم بلاغًا من الأهالي بضبط شخصين لشروعهما في سرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه، وإصابة شخص بعيار ناري خرطوش.

توجهت قوة أمنية، إلى مكان البلاغ، وكشفت التحريات أن عاطلين سابق اتهامهما في العديد من القضايا، استوقفا «السباك»، وحاولا الاستيلاء على دراجة نارية ملكه، فقام بالاستغاثة بالمارة وتصادف وجود خاله «عامل» وعند محاولة ضبط المتهمين قام أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري خرطوش أصاب خال مالك الدراجة النارية بقدمه اليسرى.

وتم مطاردتهما وضبطهما، وبحوزتهما بندقية خرطوش وسلاح أبيض، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.