الجمعة 19 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب توكتوك بالبحيرة

اسعاف
اسعاف
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أصيب 3 طلاب إثر انقلاب توكتوك بطريق إيتاي البارود شبراخيت بمحافظة البحيرة، منذ قليل وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد باستقبال مستشفى شبراخيت العام 3 طلاب مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة جراء وقوع حادث انقلاب توكتوك بطريق شبراخيت إيتاي البارود وجار عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجري الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وتبين إصابة كل من: محمد ياسر الفخراني 20 سنة طالب مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وليد خميس إبراهيم 19 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر وكسر في الساق اليمنى، محمد شاهين عبدالسلام 19 سنة طالب مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى وجميعهم مقيمين مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

وجري نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وجرى إزالة حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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