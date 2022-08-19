السيطرة على حريق شقة سكنية بالبساتين

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب داخل شقة بمنطقة عرب المعادى بالبساتين، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الرابع بعقار سكني بدائرة قسم البساتين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي الشقق المجاورة بهذا العقار، وفصل الكهرباء والغاز كإجراء احترازي للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.