الجمعة 19 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية بالبساتين

حريق شقة
حريق شقة
ads

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب داخل شقة بمنطقة عرب المعادى بالبساتين، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الرابع بعقار سكني  بدائرة قسم البساتين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي الشقق المجاورة بهذا العقار، وفصل الكهرباء والغاز كإجراء احترازي للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

خالد محيى الدين.. المتجرد

الأكثر قراءة

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022

مصرع طفلة غرقًا داخل بانيو منزلها ببنى سويف

مفتوح الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم فقط الدور الثاني

رحلة البحث عن «النقاش الموهوب».. أحمد سامي يطرب مصر والفنانون يدعمونه

«نفسى يكتشفنى حلمى بكر».. النقاش المطرب يروى لـ«الدستور» قصة الفيديو الشهير

الداخلية تكشف كواليس «نهاية بشعة على قضبان القطار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

بعض من المعاناة يجعل الحياة ممتعة

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى والمفوضية المستقلة للقضاء على التمييز

ماجد حبته

مصر والهند.. 75 سنة

حسين دعسة

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعى فى الأردن.. نموذج للتغيير والإصلاح

د. محمد عفيفي

فى محبة رجاء النقاش

أميرة ملش

قداس الأحد الحزين.. الصلاة أم النجاة أيهما أقرب للرب؟

ماجد حبته

إصلاح التعليم الفنى

محمد عبد العزيز

فين نسختى؟

صور

مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

حفل على الحجار بالقلعة

مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر 1500 تصريح عمل جديد للفلسطينيين من غزة

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية

أسرار نتنياهو فى كتاب جديد عن قصة حياته: خيبات أمل وفرح ودروس تعلمها