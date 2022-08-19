إصابة 9 فى حادث سير على طريق الإسماعيلية السويس

أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارتين على وصلة أبوسلطان طريق الإسماعيلية السويس.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصادم سيارتين على وصلة أبوسلطان طريق الإسماعيلية السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية وتحرير المحضر اللازم وإخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق.