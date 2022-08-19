الجمعة 19 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

9 دول أوروبية: قلقون جراء إغلاق الاحتلال مكاتب منظمات غير حكومية فلسطينية

الاحتلال
الاحتلال
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أعربت تسع دول أوروبية منها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا الجمعة عن "قلقها العميق" إثر إغلاق الاحتلال الإسرائيلي مكاتب منظّمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تتّهمها الدولة العبرية بأنّها "إرهابية".
وفي بيان مشترك كتب المتحدّثون باسم وزارات خارجية الدول التسع "نشعر بقلق عميق من المداهمات التي حصلت صباح 18 أغسطس في إطار الخفض المقلق لحيز المجتمع المدني".
واعتبروا أن "هذه التصرفات غير مقبولة إطلاقا".
يذكر أنه إضافة إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، هناك إسبانيا وهولندا وبلجيكا وأيرلندا والدنمارك.
وكانت قوات إسرائيلية، اقتحمت فجر الخميس مدينة رام الله في الضفة الغربية وأغلقت مكاتب سبع جمعيات أهلية حقوقية فلسطينية تصنّفها إسرائيل "منظمات إرهابية".
الأمر يتعلق بست منظمات غير حكومية تم تصنيفها على أنها "إرهابية" في عام 2021 ومنظمة Health Work Committee المرتبطة أيضًا وفقًا لإسرائيل بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأكدت الدول الأوروبية التسع أن "مجتمعا مدنيا حرا وقويا ضروري لتعزيز القيم الديمقراطية ومن أجل حل الدولتين".
وذكرت أنه "لم يتم تلقي معلومات جوهرية من إسرائيل تبرر مراجعة سياستنا تجاه المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيف هذه المنظمات غير الحكومية على أنها + منظمات إرهابية +".
كما أكدت أنه "إذا تم تقديم أدلة مقنعة على عكس ذلك، سنتصرف على هذا الأساس".

دول اوروبية المانيا وايطاليا الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية اسبانيا وهولندا وبلجيكا

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