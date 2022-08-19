السيطرة على حريق معرض للأدوات المنزلية بمدينة السادات

تمكن رجال الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على حريق شب مساء اليوم الجمعة، بمعرض للأدوات المنزلية بالمنطقة السكنية الثانية بمدينة السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق كشف ملابسات الحادث.

وتلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد باندلاع حريق بمعرض للأدوات المنزلية بالمنطقة الثانية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين من وحدة المطافئ للتعامل مع الحريق.

وبالانتقال والفحص لرجال مباحث مركز شرطة السادات ورجال المعمل الجنائي، تبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتم تشكيل لجنة لحصر خسائر الحريق والذي لم يسفر عن خسائر في الأرواح.