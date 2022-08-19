الجمعة 19 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

«سُرقا فى مواعدة غرامية».. وقف دبلوماسيين مغربيين عن العمل بكولومبيا

الخارجية المغربية
الخارجية المغربية
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قررت وزارة الخارجية المغربية وقف دبلوماسيين يعملان بسفارة المملكة في كولومبيا عن العمل، بعدما تعرضا للتخدير والسرقة في مواعدة غرامية مع امرأتين في العاصمة الكولومبية بوغوتا، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مغربي الجمعة.
وقال المصدر إن المعنيين، وهما مستشار بالسفارة ومحاسب، استدعيا إلى الرباط حيث مثلا أمام مجلس تأديبي، باعتبار أنهما "أضرا بصورة الوزارة"، مشيرًا إلى أنهما معرضان للفصل من العمل.
كما فتحت الوزارة تحقيقًا للنظر في إمكان ملاحقتهما قضائيًا.
وكانت قناة التلفزة المحلية في بوغوتا سيتي تي في أفادت الخميس، نقلًا عن مسئول بالشرطة، تعرض دبلوماسيين مغربيين لسرقة هواتف محمولة ولوحة رقمية، بعدما تم تخديرهما من قبل امرأتين التقياهما عبر تطبيق المواعدة "تيندر".

وزارة الخارجية المغربية كولومبيا العاصمة الكولومبية بوغوتا دبلوماسي مغربي الخارجية المغربية

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