الجمعة 19 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث حول عصابة سرقة الدراجات النارية بالإكراه فى أوسيم

النيابة
النيابة
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تجري نيابة الجيزة التحقيق مع عاطلين لشروعهما في سرقة دراجة نارية من سباك بالإكراه في أوسيم.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتبين من التحريات أن المجني عليه استغاث بخاله لضبط المتهمين، إلا أن أحد العاطلين أطلق عيارًا ناريًّا أصابه في قدمه اليسرى، وتمكّن الأهالي من مطاردتهما وضبطهما، وتسليمهما لرجال المباحث.

تلقى قسم شرطة أوسيم بلاغًا من الأهالي بضبط شخصين لشروعهما في سرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه، وإصابة شخص بعيار ناري خرطوش. 

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وكشفت التحريات عن أن عاطلين سابق اتهامهما في العديد من القضايا، استوقفا «السباك» وحاولا الاستيلاء على دراجة نارية ملكه، فقام بالاستغاثة بالمارة وتصادف وجود خاله «عامل» وعند محاولة ضبط المتهمين قام أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري خرطوش أصاب خال مالك الدراجة النارية بقدمه اليسرى.

وتم مطاردتهما وضبطهما وبحوزتهما بندقية خرطوش وسلاح أبيض، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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