الجمعة 19 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

انتشال جثة فتاة لقيت مصرعها غرقًا فى نهر النيل بقنا

جثة
جثة
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بقنا، جثة فتاة بعد غرقها في نهر النيل وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

كانت لقيت فتاة مصرعها، اليوم الجمعة، غرقًا داخل مياه نهر النيل، في جزيرة مطيرة، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بغرق فتاة داخل نهر النيل في جزيرة مطيرة بقوص، تدعى حليمة مجدي عبدالفتاح، 13عامًا، مقيمة في جزيرة مطيرة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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