الجمعة 19 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

«غازبروم»: وقف إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 31 أغسطس

غازبروم
غازبروم
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أعلنت شركة غازبروم الروسية، اليوم، وقف إمدادات الغاز عبر خط نورد ستريم بين 31 أغسطس و2 سبتمبر من أجل الصيانة، وفق روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، قالت شركة "غازبروم" الروسية إن أسعار الغاز في السوق الفورية بأوروبا، قد تتجاوز عتبة الـ 4000 دولار لكل ألف متر مكعب.

وأضافت الشركة الروسية: "نلاحظ أنه في التبادلات الفورية في أوروبا، تجاوزت أسعار الغاز حاجز 2500 دولار، ووفقا لتقديرات متحفظة، إذا استمر الاتجاه، ستتجاوز الأسعار 4000 دولار لكل ألف متر مكعب في الشتاء".

جاء ذلك في أعقاب وصول تكلفة الغاز في السوق الفورية في أوروبا إلى 2500 دولار لكل ألف متر مكعب.

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