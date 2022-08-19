جهود شرطة البيئة والمسطحات المائية خلال حملاتها بالمحافظات (فيديو)

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال حملاتها الأمنية التي شنتها بمديريات أمن القليوبية والشرقية والجيزة وبحيرات (المنزلة، ومريوط، إدكو)، من ضبط العديد من القضايا، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لضبط كافة المخلفات التي تضر بالبيئة وجرائم غش السلع بكافة أنواعها.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط 7 مصانع بدون ترخيص بالقليوبية للأعلاف الحيوانية والمخصبات الزراعية والمنتجات البلاستيكية والثلج بإجمالي مضبوطات بلغت 287.8 طن من أعلاف حيوانية ومخصبات وأسمدة زراعية مجهولة المصدر و72 طن مواد بلاستيكية مجهولة المصدر، و1500 لوح ثلج من مواد مجهولة المصدر.

كما تم ضبط 4 مصانع بدون ترخيص للمواد الغذائية والأعلاف الحيوانية والمبيدات الحشرية والمنظفات المنزلية بمحافظتي القليوبية والشرقية.

وأسفرت حملات شرطة البيئة والمسطحات بنطاق مديرية أمن الجيزة عن ضبط 6 مصانع وشركات بدون ترخيص للأسمدة الزراعية والكيماويات والمواد البلاستيكية والمنظفات الصناعية والمستلزمات الطبية.