الجمعة 19 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
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حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بـ«صحراوى البحيرة»

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
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لقى شخصان مصرعيهما وأصيب 4 آخرون وجميعهم من أسرة واحدة انقلبت بهم السيارة التي كانوا يستقلونها بطريق الضبعة بدائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 164 بطريق الضبعة الصحراوي اتجاه الضبعة بدائرة مركز وادي النطرون ووجود متوفيين ومصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية، لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والطوارئ وتم نقل المصابين والجثتين المستشفى.

وتبين لمأمور مركز شرطة وادى النطرون وفاة كريمة محمد النجاشى 35 سنة ربة منزل وتقيم سوهاج ونجلها أحمد عبدالله الدرديرى 3 سنوات، وإصابة كل من عبدالله الدرديرى محمد 50 سنة وعبدالرحمن عبدالله الدرديرى 16 سنة ومحمود عبدالله الدرديرى 14 سنة ومحمد عبدالله الدرديرى 8 سنوات، تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة وجارٍ تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

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