الجمعة 19 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

التصريح بدفن فكهانى وزوجته توفيا أثناء التنقيب عن الآثار بالجيزة

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
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صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن فكهاني وزوجته توفيا داخل غرفة أثناء التنقيب عن الآثار بحفرة داخل منزلهما الكائن بنطاق مركز الصف جنوب الجيزة، بعد أن بينت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة مفاده وفاة شخصين داخل حفرة بمنزلهما بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثتي فكهاني في العقد الخامس من عمره وزوجته أربعينية، توفيا داخل حفرة أثناء تنقيبهما عن الآثار، وجرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما عثر بداخل المنزل على حفرة أخرى حفرها المتوفيان سلفًا للتنقيب عن الآثار، وبمناقشة نجلهما لم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة والديه، ونفى وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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