الجمعة 19 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

وزير الخارجية الأمريكى الأسبق كيسنجر يحذر من التصعيد بين واشنطن وبكين

هنري كيسنجر
هنري كيسنجر
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، أنه من الممكن أن يتحول التوتر بين الولايات المتحدة والصين إلى "التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية".
وقال كيسنجر في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية وعرضت مقتطفات منها اليوم الجمعة: "الشيء الفريد في الوضع هو أن كلا البلدين لديه القدرة على تدمير العالم، وعندما يدخلان في صراع، لا توجد أي قيود في استخدام التكنولوجيا".
وأضاف كيسنجر البالغ من العمر 99 عامًا أنه إذا كان هناك صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين، فإن العالم سيبدو اليوم أسوأ بلا حدود مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى.
وتابع: "أعتقد أن من واجب سياستنا الخارجية وسياستهم مناقشة القضايا التي يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة".
ووصف كيسنجر زيارة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، لتايوان بأنها "غير حكيمة"، مبينًا أنها قطرة أخرى في المحيط، منحت الصين الفرصة لتهديد تايوان.
ودعا إلى سياسة الوفاق مع الصين، وكان قد سافر في نوفمبر 2019 إليها، وحذر من التصعيد بين الولايات المتحدة والصين، كما التقى بالرئيس الصيني شي جين بينج.

وزير الخارجية الامريكي هنري كيسنجر الولايات المتحدة الصين الولايات المتحدة والصين الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية نانسي بيلوسي تايوان

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