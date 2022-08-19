الجمعة 19 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس عاطل لاتجاره بالمواد المخدرة فى الإسكندرية

حبس
حبس
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قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 80 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار به على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، بالاتجار فى المواد المخدرة، مُتخذا من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 80 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 8 كيلوجرامات، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

تم تحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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