تعديل وزارى وقبول استقالة طارق عامر.. نشاط الرئيس السيسى خلال أسبوع

أحداث مهمة شهدها الأسبوع المنقضي، حيث تنوعت الأحداث والقرارات الرئاسية، ولعل أبرز ما جاء التعديل الوزاري الجديد، وتكليف حسن عبد الله للقيام بأعمال محافظ البنك المركزي.

وترصد "الدستور" ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسبوع المنقضى.

"حريق كنيسة المنيرة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، ووجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

وتقدم الرئيس السيسي، بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.

"التعديل الوزاري"

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، السبت الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري بمدينة العلمين الجديدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوزراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويساهم في تحقيق تحقيق استراتيجيات الدولة وغايتها الكبرى وحماية مصالحها ومقدراتها.

"لقاء السيسى برئيس سكك حديد ألمانيا"

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإثنين الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بحضور نيكوربنوف رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا "دويتش بان"، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، واللواء شريف حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء "تناول استعراض التعاون بين وزارة النقل وشركة سكك حديد ألمانيا "دويتش بان"، لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع".

"مشروعات وزارة النقل"

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الإثنين الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل.

وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء "تناول مُتابعة مشروعات وأنشطة وزارة النقل على مستوى الجمهورية".

وأضاف المُتحدث الرسمى أن الفريق كامل الوزير استعرض خلال الاجتماع عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذى لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، والذي يضم ميناء الدخيلة، وميناء المكس الأوسط، بالإضافة إلى ميناء الإسكندرية الرئيسي، وما يتعلق بساحات البضائع العامة، والبوابات، وساحات الحاويات، والمنظومة اللوجستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية.

"متابعة المشاريع القومية"

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، خاصةً مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء، ومدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وصواري، فضلاً عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وكذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين".

"الرئيس السيسى يقبل اعتذار طارق عامر عن البنك المركزي"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء الماضي، قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي مستشارا لرئيس الجمهورية.

وقدم الرئيس السيسي، الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي، حيث قبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

"حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخميس الماضي، قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.