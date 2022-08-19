الجمعة 19 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

التنوع فى الطعام والسوائل أهم.. طبيبة تغذية توضح بدائل الحميات الغذائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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هناك الكثير من الأشخاص يفضلون النزول في الوزن خلال فصل الصيف بالمقارنة بالشتاء، والذي غالبًا ما يزيد الأشخاص في الوزن لبرودة الطقس بالتالي الشعور بالجوع، ولكن هل هذا قرار صائب أم لخبراء التغذية قول آخر؟.. في هذه السطور نرصد تقرير تم نشره عبر "الديلي ميل" يوضح من خلاله أسرار الحميات الغذائية وحرق السعرات.

وفقًا لحديث الدكتورة كارولينا باوريتو، خبيرة تغذية، إن درجات الحرارة المرتفعة التي شوهدت في العديد من البلاد تعرض أولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية للخطر، فيتطلب النزول في الوزن جهودًا غير عادية في النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

وأوضحت أن هذا يعرض العديد من الأشخاص لأعراض الصداع والغثيان والدوخة من فقدان الوزن بسرعة كبيرة، مع درجات الحرارة المرتفعة، كما أن التعرق يزيد في فصل الصيف، أي يفقد الجسم سوائل بصورة أكبر، مما يؤدي في بعض الحالات للجفاف إذا لم يتم تعويض ذلك.

وأشارت إلى أن اتباع نظام غذائي الأفضل في الشتاء، ولكن أي كانت الفترة التي تقرر بها عليك اختيار نظام غذائي متوازن يدعم الصحة، والتأكد من جودة عمل الكبد وقدرة المرارة على التفريغ بشكل صحيح.

ماذا تفعل بدلا من ذلك؟

وهناك طريقة أخرى أوضحتها دكتورة التغذية، وهي عدم اتباع حمية غذائية، حيث إن العديد من التجارب السابقة أثبتت أن الكثير من الناس ينتهي بهم الأمر إلى اكتساب المزيد من الوزن قبل أن يتوقفوا عن نظامهم الغذائي، لذا الحل في اتباع نظام غذائي متوازن ومغذٍ، من خلال:

  • تناول وجبتين رئيسيتين متوازنتين ووجبتين خفيفتين مخططتين مسبقًا.
  • تجنب تناول الوجبات الخفيفة عشوائياً ، لأن الوجبات الخفيفة غالباً ما تخفي الشعور بالعطش.
  • الحصول على كمية كافية من السوائل لن يوقف الجفاف فحسب ، بل يوقف نمو الوزن أيضًا.
  • تناول نظام غذائي غني بالخضروات والحفاظ على أكبر قدر ممكن من التنوع الغذائي.
  • يُنصح باستبدال الحلويات المليئة بالسكر أو المشروبات الغازية بالتوت والفواكه الطازجة
  • يمكن للحلويات الحلوة والدسمة أن تسبب أعراضًا مزعجة في بعض الحالات ، لذلك يوصى بتحضيرها في المنزل مع إضافة التوت الطازج أو الفاكهة كبديل.
إنقاص الوزن في عطلاتهم تشعرين بالراحة بمقاسك الحالي رشاقة لرحلتك القادمة لفقدان الوزن أو الحصول على رشاقة لرحلتك القادمة أحدث نظام غذائي لفقدان الوزن

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