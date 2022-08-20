العلماء: ارتباط عشرات الجينات بمرض التوحد

اكتشف العلماء العشرات من الجينات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوحد، فيما يمكن أن يكون اختراقًا علميًا جديدًا، حيث يأمل الباحثون أن أكثر من 70 متغيرًا جينيًا تم تحديدهم حديثًا يمكن أن يمهد الطريق لاختبارات وعلاجات جديدة لهذه الحالة.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل " البريطاني يؤثر التوحد والحالات ذات الصلة مثل أسبرجر على أكثر من طفل واحد من كل 100 طفل بريطاني وواحد من كل 44 شابًا أمريكيًا - أكثر بعشر مرات من 30 عامًا مضت.

على الرغم من الارتفاع، لا تزال الحالة غير مفهومة بشكل كبير ويمكن أن يكون الحصول على التشخيص طويلًا ومرهقًا للمرضى وعائلاتهم، وغالبًا ما تُجبر العائلات على حضور مواعيد متعددة في المستشفى وإخضاع الأطفال للعديد من الاختبارات النفسية.

بينما يمكن إعطاء الأدوية للسيطرة على أعراض مثل العدوانية أو فرط النشاط ، لا يوجد علاج.

في أكبر دراسة من نوعها، نظر باحثون أمريكيون في الحمض النووي لـ 150 ألف مشارك، 20 ألف منهم شخصوا التوحد.

وحددوا 72 جينًا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحالة ومئات أخرى ذات ارتباطات أكثر مرونة، ووفقًا للموقع في الدراسة تمكن الباحثون من الجمع بين أنواع متعددة من الطفرات في مجموعة واسعة من العينات للحصول على إحساس أكثر ثراءً بالجينات والبنية الجينية المرتبطة بالتوحد، وتم استخدام الدراسة مجموعة من التوحد تضم 63000 فرد، 20000 منهم يعانون من الحالة ، ومجموعة تأخر النمو تضم 91000 شخص.

ووفقًا للموقع: كشف التحليل الإحصائي عن 72 جينًا مرتبطًا بشدة بالتوحد ، بالإضافة إلى 252 جينًا آخر من المحتمل جدًا أن يكونوا متورطين في هذه الحالة، كما تميل الجينات المرتبطة بالتوحد إلى التأثير على الخلايا العصبية الناضجة - والتي لم تعد قادرة على الانقسام على عكس الخلايا العصبية الأخرى وتظهر في وقت مبكر من التطور.

ما هي علامات التوحد؟

تشمل علامات التوحد عند الأطفال الصغار ما يلي:

لا يستجيب لاسمهم.

تجنب ملامسة العين.

لا تبتسم عندما تبتسم لهم.

ينزعجون بشدة إذا كانوا لا يحبون طعمًا أو رائحة أو صوتًا معينًا.

حركات متكررة، مثل رفرفة أيديهم أو تحريك أصابعهم أو هز أجسادهم.

لا يتحدث مثل الأطفال الآخرين.

تكرار نفس العبارات.

تشمل علامات التوحد عند الأطفال الأكبر سنًا ما يلي :

لا يبدو أنه يفهم ما يفكر فيه الآخرون أو يشعرون به

يجدون صعوبة في قول ما يشعرون به

يحب روتينًا يوميًا صارمًا وينزعج بشدة إذا تغير

وجود اهتمام كبير جدًا ببعض الموضوعات أو الأنشطة

تنزعج بشدة إذا طلبت منهم القيام بشيء ما

يجدون صعوبة في تكوين صداقات أو يفضلون أن يكونوا بمفردهم

أخذ الأشياء بكل معنى الكلمة - على سبيل المثال ، قد لا يفهمون عبارات مثل "كسر ساق"

تشمل العلامات الشائعة لمرض التوحد لدى البالغين ما يلي:

تجد صعوبة في فهم ما يفكر فيه أو يشعر به الآخرون

القلق الشديد بشأن المواقف الاجتماعية

تجد صعوبة في تكوين صداقات أو تفضل أن تكون بمفردك

يبدو فظًا أو فظًا أو غير مهتم بالآخرين دون قصد

تجد صعوبة في قول ما تشعر به.

أخذ الأشياء بكل معنى الكلمة - على سبيل المثال ، قد لا تفهم السخرية أو عبارات مثل "كسر ساق."

اتباع نفس الروتين كل يوم والتوتر الشديد إذا تغير.