أخبار فاتتك| تدريب الشباب على 5 مهن بدمياط.. وقفزة جديدة للصادرات المصرية

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث التي حظيت باهتمام الجمهور على مختلف الأصعدة السياسية والفنية والدولية والاجتماعية، يستعرضها «الدستور» في نشرة «أخبار فاتتك».

تدريب الشباب على 5 مهن فى دمياط

أعلنت مديرية القوى العاملة بدمياط عن بدء الدورات التدريبية مجانًا على 5 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلية والخارجية، وذلك بمركز التدريب المهني بدمياط الجديدة، نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا لحدة البطالة وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

23.3 مليار دولار صادرات مصر خلال 5 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن قفزة جديدة للصادرات المصرية لدول العالم، والتى بلغت 23.3 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 16.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 7.099 مليار دولار بنسبة 43.6%، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصرع وإصابة 29 بحادث تصادم على طريق «أسيوط- المنيا»

شهد طريق «أسيوط- المنيا» الصحراوي، منذ قليل، حادثًا بشعًا؛ نتيجة اصطدام أتوبيس ركاب مع سيارة ربع نقل، بالقرب من بوابة الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي، وأسفر الحادث عن وفاة 7 أشخاص فيما أصيب 22 آخرون، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار فى التبين

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بمنطقة التبين.

بدأت الواقعة بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة التبين معلومات تفيد بتنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل منزل بدائرة القسم، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اصطدام طائرتين أمريكيتين فوق مطار بـ«كاليفورنيا»

اصطدمت طائرتان أمريكيتان فوق مطار مدينة «واتسونفيل» المحلي بولاية كاليفورنيا، الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، ما أسفر عن وقوع قتلى جراء الحادث، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

«مايوه» نسرين طافش يشعل إنستجرام

أشعلت الفنانة السورية نسرين طافش موقع «إنستجرام»، بعد أن شاركت متابعيها بصورة جريئة لها رفقة زوجها من الساحل الشمالي خلال قضائهما عطلتهما الصيفية.

وأعادت الفنانة نسرين طافش نشر صورة نشرها زوجها الدكتور شريف شرقاوي، وذلك عبر خاصية «الاستوري» بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وصول 12 ألف سائح أوروبى للغردقة.. اليوم

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، 81 رحلة طيران دولية، ما بين رحلات منتظمة وشارتر، حيث سجلت جداول التشغيل لرحلات الوصول بالمطار وصول رحلات من مختلف المطارات الأوروبية، تقل نحو 12 ألف سائح أوروبي، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.