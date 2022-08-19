الجمعة 19 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع وإصابة 29 شخصًا بحادث تصادم على طريق «أسيوط- المنيا» الصحراوى (صور)

حادث «بشع» على طريق
حادث «بشع» على طريق «أسيوط- المنيا»
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شهد طريق «أسيوط- المنيا» الصحراوي، منذ قليل حادثًا بشعًا؛ نتيجة اصطدام أتوبيس ركاب مع سيارة ربع نقل، بالقرب من بوابة الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي، وأسفر الحادث عن وفاة 7 أشخاص فيما أصيب 22 آخرين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة الرسوم، ووقوع ضحايا ومصابين.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين وقوع الحادث، مما أسفر عن مصرع 6 مواطنين فيما أصيب 22 آخرين، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، وجار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وقال شهود عيان، إن الإتوبيس كان متجهًا من محافظة الأقصر إلى القاهرة، واصطدم بسيارة ربع نقل فى اتجاه القاهرة.

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