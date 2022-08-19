الجمعة 19 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الولايات المتحدة تعد 800 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا
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قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس جو بايدن تعد حوالي 800 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا ويمكن أن تعلن ذلك في أقرب وقت.

 

وقالت المصادر لرويترز إن بايدن سيأذن بالمساعدة باستخدام سلطة سحب القوات الرئاسية، والتي تسمح للرئيس بالسماح بنقل فائض الأسلحة من المخزونات الأمريكية.

 

وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها إن الإعلان قد ينتقل إلى الأسبوع المقبل، محذرة من أن حزم الأسلحة يمكن أن تتغير في القيمة قبل الإعلان عنها.

 

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.

 

منذ تدفق القوات الروسية عبر الحدود الأوكرانية في فبراير فيما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "عملية عسكرية خاصة" ، استقر الصراع في حرب استنزاف دارت بشكل أساسي في شرق وجنوب أوكرانيا.

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