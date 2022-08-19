قصف أوكرانى يستهدف إنرجودار التى تسيطر عليها روسيا وتستضيف زابوروجى للطاقة النووية

قصفت القوات الأوكرانية مرة أخرى إنرجودار ليلة الخميس، وفقًا لفلاديمير روجوف، عضو الإدارة المحلية الذي ادعى أن سبع قذائف على الأقل أصابت المدينة التي تسيطر عليها روسيا والتي تستضيف محطة زابوروجي للطاقة النووية ، أكبر منشأة من نوعها في أوروبا.

قال روجوف، عضو الإدارة العسكرية والمدنية الروسية في منطقة زابوروجي الأوكرانية ، على قناته على Telegram ، إن نيران المدفعية الثقيلة استهدفت المدينة حوالي الساعة 10:50 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقالت السلطات المحلية في وقت لاحق إن محطة زابوروجي NPP لم تتضرر في الغارة إعلام روسية كما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار بالبنية التحتية المدنية.