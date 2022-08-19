مرتضى منصور يعلن إيقاف الحكم بحبسه

أعلن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، إيقاف الحكم الصادر ضده بحبسه لمدة شهر في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور، في فيديو بثه عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن محكمة العجوزة أصدرت حكمًا بغرامة 10 آلاف جنيه بتهمه سب الخطيب ثم محكمة أخرى أصدرت حكمًا بحبسه شهر.

وأوضح رئيس نادى الزمالك أنه في تلك الحالة عند صدور حكمين مختلفين من محكمتين مختلفتين يوقف الحكم فور تقدمه بطلب للنقض.

وأضاف: "اتخذت كافة الإجراءات القانونية، لكي أدافع عن حقي، هناك تنازع في اختصاصات المحكمة وتم منحي البراءة، واكتفت بغرامة 10 آلاف جنيه".

وواصل: "لن أغادر نادي الزمالك إلا بقرار من الجمعية العمومية، أطالب الجميع بالهدوء، ومن له الحق، سيأخذه عن طريق القانون".