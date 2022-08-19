الجمعة 19 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

«زيلينسكى»: المفاوضات مع الكرملين ممكنة إذا غادرت القوات الروسية أوكرانيا

زيلينسكى
زيلينسكى
ads

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إن المفاوضات مع الكرملين ممكنة إذا غادرت القوات الروسية أوكرانيا، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

فيما قال مسؤول في القرم، إنه لا يوجد خطر على منطقة القرم بعد الهجمات الأوكرانية.

وفى وقت سابق، أكد قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية الروسية، إيجور كيريلوف، أن مواصلة القوات الأوكرانية لقصف محطة "زابوروجيا" قد يؤدى إلى وقف عملها.

وأشار كيريلوف - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أن واشنطن تشجع نظام كييف وتساهم في حدوث كارثة نووية محتملة في أوروبا.

وأضاف: "مستعدون لتقديم صور حقيقية عالية الدقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، توضح أننا لا ننشر الأسلحة، خاصة الثقيلة منها على أراضي هذه المحطة".

وتابع: "إن وزير الدفاع الروسي أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بهذا الأمر، لكن الولايات المتحدة تصمت عن البيانات الموضوعية بشأن القصف والوضع فى محطة الطاقة النووية، وبذلك تشجع إفلات نظام كييف من العقاب وتساهم في تطور محتمل لكارثة نووية فى أوروبا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

خالد محيى الدين.. المتجرد

الأكثر قراءة

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022

مصروفات وتنسيق الجامعات الأهلية 2022 وأماكن وجودها

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى بداية من العام الدراسى الجديد 2022/ 2023

مفتوح الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم فقط الدور الثاني

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق

التعليم تقرر تأجيل بدء العام الدراسى الجديد أسبوعا ليبدأ 1 أكتوبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعى فى الأردن.. نموذج للتغيير والإصلاح

د. محمد عفيفي

فى محبة رجاء النقاش

أميرة ملش

قداس الأحد الحزين.. الصلاة أم النجاة أيهما أقرب للرب؟

ماجد حبته

إصلاح التعليم الفنى

محمد عبد العزيز

فين نسختى؟

أحمد الصغير

أساطير الخلافة وأوهام عودتها!

حسين دعسة

ما زالت أوروبا والولايات المتحدة، كالإعلام الصهيونى.. أبواق ضد الحقيقة

محمد العسيري

يحيا محمد يحيى

صور

حفل علي الحجار بالقلعة

مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

«القفة اللى ليها ودنين يشيلوها اتنين»

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار نتنياهو فى كتاب جديد عن قصة حياته: خيبات أمل وفرح ودروس تعلمها

كواليس تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل: مواقف منضبطة وتحرك بطىء

إسرائيل وتركيا تعلنان تطبيع العلاقات وتبادل السفراء.. رسميًا