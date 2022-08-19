الجمعة 19 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

أزمة بين الرئيس الأوكرانى ومترجمه.. والحل فى «الاعتماد على النفس»

زيلينسكي
زيلينسكي
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اضطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدور مترجمه، مساء أمس الخميس، لغضبه من تقاعس الأخير عن ترجمة تعليقاته كاملة إلى الإنجليزية في مؤتمر صحفي كبير، وكأن لسان حاله يقول "بيدي لا بيد مترجمي".

وتصرف زيلينسكي، الذي يفضل التحدث بالأوكرانية علنًا، بعد أن اختزل المترجم تصريحاته خلال مؤتمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

واستدار زيلينسكي باتجاه المترجم قائلًا بوضوح: "وقلت عن نافذة الاحتمالات، قلت إنه لا يمكن حلها (الأزمة)؛ لأن كل يوم نرى البنادق وإطلاق النار من الجانب الروسي".

وتابع: "وقلت سلافا يوكريني (المجد لأوكرانيا)"، فيما رد المترجم سريعًا: "المجد لأوكرانيا".

ووجه زيلينسكي كلامه للمترجم بغضب واضح، قائلًا: "شكرًا جزيلًا، إنه أمر مهم".

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