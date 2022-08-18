الجمعة 19 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تحريات مكثفة لكشف ملابسات مقتل مسن فى منشأة القناطر

ارشيفية
ارشيفية
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تجرى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة لكشف ملابسات مقتل مسن بقرية في منشأة القناطر، مساء اليوم الخميس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل شخص بقرية تابعة لمركز منشأة القناطر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، وتبين أن المجني عليه مسن تعرض لاعتداء على يد عامل، نتيجة خلافات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.

الأجهزة الأمنية الجيزة تحريات مقتل مسن منشأة القناطر

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