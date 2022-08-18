السجن المشدد 15 سنة لسائق بتهمة قتل شقيق طليقته فى المطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة قتل شقيق طليقته في المطرية.

ووجهت النيابة العامة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لوجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه.

تحقيقات النيابة العامة كشفت، أن المتهم "ش.ا" سائق، عقد العزم على قتل المجني عليه "ا.ح" عامل، مستخدما سلاح أبيض.

كان قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغا من الأهالي بسقوط المجني عليه غارقا في دمائه وبالانتقال لمحل الواقعة، والاستماع للشهود تبين أن طليق شقيقة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة لخلافات بينهما.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم.