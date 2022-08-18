الخميس 18 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

إخلاء قريتين روسيتين بسبب حريق فى مستودع ذخائر قرب الحدود مع أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت سلطات إقليم بيلجورود، الخميس، إخلاء قريتين روسيتين، بسبب حريق اندلع في مستودع للذخائر يقع قرب الحدود مع أوكرانيا.

ويأتي هذا الحريق بعد بضعة أيام من انفجارات وقعت في قاعدة عسكرية ومستودع ذخائر في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها موسكو عام 2014.

واعتبرت روسيا ما حصل في مستودع الذخائر في القرم عملًا "تخريبيًا" من جانب كييف.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف في بيان: إن "مستودعًا للذخائر اشتعل قرب قرية تيمونوفو" الواقعة على بعد أقل من خمسين كلم من الحدود الأوكرانية في إقليم بيلجورود.

وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل سقوط أي ضحية لكن سكان تيمونوفو وبلدة سولوتي المجاورة "نُقلوا إلى مسافة آمنة"، مضيفًا أن السلطات تحقق في أسباب هذا الحريق.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي كرة نار عملاقة يتصاعد منها دخان أسود كثيف، وفق وكالة فرانس برس.

وفي مقطع فيديو آخر، كان بالإمكان رؤية عدة انفجارات متتالية.

ويأتي الحريق الذي اندلع الخميس، في خضمّ سلسلة انفجارات تضرب منشآت عسكرية روسية قريبة من الأراضي الأوكرانية.

مطلع أغسطس، أدى انفجار ذخيرة تابعة للطيران العسكري قرب مطار ساكي العسكري في القرم إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

بعد بضعة أيام، شهد مستودع ذخائر في القرم انفجارات. 

واعتبرت موسكو ذلك عملًا "تخريبيًا"، في اعتراف روسي نادر.

وفي مؤشر الى استمرار التوتر، تم مساء الخميس تفعيل الدفاع الروسي المضاد للطيران قرب مدينة كيرتش في القرم حيث جسر يربط شبه الجزيرة بالبر الروسي، تم تشييده بكلفة كبيرة بعد عملية الضم.

وقال المسئول الإقليمي أوليج كريوتشكوف كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية: "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كيرتش. ليس هناك أي خطر على المدينة أو الجسر".

وتهدف هذه الأنظمة الى اعتراض وتدمير مقذوفات أو طائرات عدوة تخترق مجال عملها.

والأربعاء، هددت كييف على لسان المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك بـ"تفكيك" الجسر المذكور والذي يسلكه حاليا عدد كبير من الروس المتوجهين أو العائدين من عطلهم في القرم.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، اتّهمت موسكو مرات عدة القوات الأوكرانية بشنّ ضربات على أراضيها، خصوصًا على منطقة بيلجورود.

والشهر الماضي، سقطت صواريخ على مدينة بيلجورود وهي مركز الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه، ما أسفر عن أربعة قتلى، بحسب السلطات المحلية.

مطلع أبريل، اتّهم جلادكوف أوكرانيا بشنّ هجوم على مستودع وقود في بيلجورود بواسطة مروحيّتين.

حريق مستودع ذخائر الحدود الأوكرانية إخلاء قريتين روسيتين شبه جزيرة ​القرم​ بلدة سولوني بلدة تيمونوفو

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