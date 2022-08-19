الجمعة 19 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 19-8-2022

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم بعد ارتفاعه لعدة أيام متتالية، ووسط ترقب في سوق المصرفي بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي.

وبلغ سعر الدولار اليوم لدى البنك المركزي ليصل إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي.

ويترقب السوق المصرفي قرارات القائم بأعمال البنك المركزي الجديد بعد لقاءه صباح الخميس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أكد خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

  • بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى: 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتي:  19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية : 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار اليوم في بنك «CIB» البنك التجاري الدولي :  19.12 جنيه للشراء، وسجل للبيع 19.18 جنيه.
  • سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري : 19.12 جنيه للشراء، وسجل للبيع 19.18 جنيه.
  • سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد : 19.10 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار اليوم  في بنك SAIB فقد سجل 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار اليوم في إيجي بنك "EG Bank" بنحو 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار اليوم في بنك المشرق :  19.08 جنيه للشراء وسجل للبيع نحو 19.18 جنيه.
  • سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول:  19.11 جنيه للشراء وسجل للبيع 19.18 جنيه.
  • سجل سعر الدولار اليوم في بنك HSBC :  19.08جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي :  19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان :  19.12 جنيه للشراء وسجل للبيع 19.18 جنيه.
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خبراء: نتوقع مرونة فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

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سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 18-8-2022

سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار

تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار منذ بداية العام الجاري  بنسبة وصلت إلى 23% حيث استقر سعر صرف الدولار في البنوك عند 19.16 جنيه، في حين تقدر بعض مؤسسات الأبحاث قيمة الدولار ما بين 22 إلى 24 جنيهًا، وهو ما ينذر بانخفاض جديد في قيمة العملة المحلية يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد قد استقالته أول أمس الأربعاء، وتم  تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، بعد يوم واحد من قبول الرئيس السيسي استقالة طارق عامر المفاجئة من منصب محافظ البنك المركزي، والتي جاءت قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية، وقرر السيسي تعيينه مستشارًا له.

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