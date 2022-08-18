نقل حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء على تليفزيون الحياة (بث مباشر)

تنقل مساء اليوم شبكة تليفزيون الحياة حصريًا على الهواء مباشرة، حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

وتضم الفعاليات 42 حفلاً متنوعًا خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس الجاري، وتشمل الفعاليات عروضا لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية، ومن المقرر أن يحيي حفل الافتتاح الفنان هشام عباس.