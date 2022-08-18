جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية التربية الخاصة (صور)

تكريم مجدى كامل ومها أحمد على هامش الحفل.. والفنانة: سعيدة بوجودى وسط طلاب "التربية الخاصة" لأن ابنى من ذوى الهمم

الفنان مجدى كامل يوجه التحية لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ويهنىء الطلاب وينصحهم بالعلم والمعرفة

د. شريف رفعت نائب رئيس الجامعة يهنىء الخريجين وأولياء الأمور.. ويخاطب الطلاب: أنتم فى مهمة قومية لخدمة وطنكم

د. ماجد أبو العينين عميد الكلية: نحرص على إعداد معلمى ذوى الاحتياجات الخاصة على أعلى مستوى لخدمة المجتمع

فى حفل كبير وأجواء مبهجة، احتفلت كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتخرج طلاب العام الدراسي 2021ـ2022، حيث أقيم الحفل برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور شريف رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية الخاصة، والفنانة مها أحمد والفنان مجدي كامل.



وفى هذا الإطار قال الدكتور شريف رفعت، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن أسرة الجامعة تفتخر بأبنائها الطلاب وتحرص على دعمهم بشكل كبير، موضحًا أن حفلات التخرج تعد تتويجًا لكل الطلاب عن جهودهم خلال فترة دراستهم، وحرص رفعت على تهنئة الطلاب وأولياء الأمور قائلا: "ألف مبرووك لأولياء الأمور على هذا العمل العظيم الذي قدمتموه لأبنائكم خلال فترة دراستهم ليتم تتويجهم بهذا الحفل لينطلقوا نحو المستقبل لخدمة وطنهم" موضحًا أن خريجي كلية التربية الخاصة في مهمة قومية نظرا لاهتمام القيادية السياسية بهذا الشأن، وأضاف أن الجامعة مع إطلاق الرئيس السيسي لعام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، تشرفت أن تكون الكلية لها السبق في تخريج أول دفعة من الخريجين المؤهلين لسوق العمل للمهمة القومية الملقاة على عاتقهم".

ورحب د. رفعت بضيوف الحفل، وأولياء الأمور، والنجوم الذين حرصوا على حضور الحفل من أجل مشاركة الطلاب فرحتهم بعد الانتهاء من مشوارهم التعليمي والاستعداد لخوض تجارب الحياة العملية متسلحين بالعلم والانطلاق لسوق العمل متسلحين بأحدث الأساليب العملية الحديثة والبرامج الحديثة في مجال التربية الخاصة والتعامل مع ذوي الهمم من أصحاب القدرات الخاصة".

فيما قدم الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية الخاصة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التحية لضيوف الحفل، كما هنأ الطلاب وأولياء أمورهم على التخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من خلال دعم رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي، حيث تم تدريب الطلاب على برامج تواكب العصر الحديث في علوم التربية الخاصة ومعامل تعتمد بشكل أساسي على الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، تمكن الخريجون من امتلاك الأدوات التي تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد داخل سوق العمل، مشيرا إلى أنه انطلاقا من أهمية ذوي الاحتياجات ودورهم في المجتمعات المتقدمة اهتمت الدولة بهذه الفئة المتميزة في كل خططها التنموية، وكان لزاما على المؤسسات التربوية في مصر العمل على تقديم الخريجين المؤهلين لتيسير التواصل والتعامل معهم كحق أصيل لهم ودمجهم في المجتمع بما يضمن توظيف قدراتهم الخاصة وطاقاتهم الإبداعية الخلاقة.

وأوضح عميد الكلية، أنهم يهدفون إلى إكساب الطلاب المهارات والخبرات المعرفية اللازمة ليكونوا معلمين مؤهلين ومتخصصين في تعليم وتأهيل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وإكساب الطلاب المهارات والخبرات المعرفية اللازمة ليكونوا معلمين مؤهلين ومتخصصين في تعليم وتأهيل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع المستويات المهنية في مجال التربية الخاصة من خلال ورش العمل والندوات، مع تقديم الاستشارات التعليمية والعلمية لمنظمات المؤسسة العلمية التي تهتم بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع البحث والدراسات العلمية في التربية الخاصة لتحسين تقنيات التعليم لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعداد البرامج والخطط التربوية للأفراد والجماعات من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يساهم في عملية التعليم، والعمل مع المنظمات الوطنية والدولية في مجال التربية الخاصة، بالإضافة إلى الخبراء العلميين في مصر.

وعلى هامش الحفل كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الفنان مجدى كامل الذى أشاد بالصرح الكبير وأكد أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أبرز الجامعات فى مصر، وتم تكريم النجمة مها أحمد، والتى أكدت أنها فخورة بهذا التكريم مهنئة الطلاب بتخرجهم.

وأعربت الفنانة مها أحمد عن سعادتها بالتكريم من صرح عملاق مثل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقالت: "سعيدة بهذا التكريم من جامعة مصر وبهنئ كل أب وأم وأيضا الأطباء وأنا واحدة من الأمهات التي لديها طفل من أصحاب ذوي الهمم، ولدي إحساس إن ربنا اختارنا أنا وزوجي مجدي ورزقنا بأحمد، وأقول لكل أم لديها طفل من ذوي الهمم بصي للموضوع لأن ربنا اختارك إنه يدخلك الجنة في الدنيا ناس كتير بتسعى وبتجتهد وطول ما احنا عايشين بنحاول نرضي ربنا"، وأضافت: "أنا شايفة إن ربنا ميزنا ورزقنا الجنة في بيتنا، وأتمنى لما أروح للجنة الحقيقية نروح كعيلة علشان يعرفوا يقولوا ماما وبابا وربنا عمره ما هيخذلني أبدا وألف مبرووك لكل خريج المسئول عن تعليم ولادنا خاصة مع اهتمام الرئيس بذوي الهمم، وهنبقى أحسن من الدول اللى برة بوجود مثل الكليات المتخصصة"، وقال الفنان مجدي كامل إنه سعيد بتخرج الدفعة وبحضوره هذا الحفل المشرف، وأضاف: "هذا الحفل ذكرنى عندما كنت طالبا، والعلم رحلة طويلة وكبيرة جدا، بالعلم ترتقي الأمم وأحمد ابني له فلسفة غريبة في حياتي، لما يضحك الدنيا تضحك واللى أنا فيه بسبب أحمد وأجمل حاجة في حياتنا وتحية كبيرة جدا لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا".